App ‘WePlog’ helpt je tijdens zwerfvuil opruimen

Tienen RESTOTIP. Bar Fie: “Van overheer­lijk schepijs tot heerlijk ontbijt of lunch”

De Leuvensestraat heeft er weer een topzaak bij. Sinds kort openden Sofie Anthoons en Toon Van Overbeke ‘Bar Fie’. Voor onze streek niet echt een onbekende, want sinds 2003 hadden ze hun ijsjeszaak in Korbeek-Lo. Het koppel droomde ervan om een zaak te hebben met een verbruikszaal waar men ook ontbijt en lunch kan serveren, en die droom hebben ze dus gevonden in Tienen.

20 mei