Ansje Vicca nieuw in Bijzonder Comité Sociale Dienst stad Aarschot

“Ansje Vicca is de geknipte persoon om deel uit te maken van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van de stad Aarschot,” legt fractieleider Nele Pelgrims (cd&v) uit. “Sociaal engagement is één van haar uitgesproken sterke kanten. Ansje zet zich met veel toewijding in voor een stad waar het voor alle inwoners goed is om te wonen, te werken en samen plezier te maken.” Voordien deed Ansje al ervaring op als OCMW-raadslid en lid van de sociale huisvestingsmaatschappij.

Vertrouwenspersoon

Ansje Vicca is 44, woont in Rillaar en werkt als HR-verantwoordelijke bij een grote firma. “Door mijn job weet ik hoe belangrijk het is om helder te communiceren om op een vlotte en constructieve manier samen te werken,” benadrukt Ansje. “Ook als vertrouwenspersoon staat mijn deur steeds open om een luisterend oor te bieden aan mensen en via dialoog naar een oplossing voor problemen te zoeken.”

De appel valt ook hier niet ver van de boom. Haar engagement kreeg Ansje immers ingelepeld door haar moeder, Agnes Hendrickx, die voorzitter is van de Aarschotse cultuurraad. “Het is uiteraard niet vreemd dat ik trots ben op het schitterende culturele aanbod in Aarschot,” legt Ansje uit. “In het bijzonder vind ik het belangrijk dat iedereen in de stad hiervan kan meegenieten, ook zij die met tegenslagen kampen en extra hulp kunnen gebruiken. ‘Iedereen inbegrepen’ is iets waar ik heel sterk in geloof. Dat probeer ik ook mee te geven aan mijn kinderen Elisabeth (20) en Victor (16) die een grote drijfveer betekenen voor mijn engagement.”

Volledig scherm Ansje Vicca legde donderdagavond de eed af. © rv

