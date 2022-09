Aleydistheater stelt nieuw programma voor.

De Onzichtbaren

“Onze jeugd staat weer op de planken! Deze voorstelling staken ze zelf in elkaar onder begeleiding van Maaike Somers. Op een verlaten persoon wachten de mensen op hun trein. Daar ontmoeten ze zichzelf en elkaar. Het perron is een plek die voor iedereen een transitzone is. We zijn er maar tijdelijk want we willen van A naar B. Maar wat als we daar vast zitten? De mensen die je gaat zien maken een trip door memorylane mee. Ze zitten vast in hun fantasie. Bij sommigen zit er een blauwe vogel in het hart. Anderen willen niet verlaten worden. Sommigen zien de schoonheid van de wereld en anderen enkel het verdriet. Maar stuk voor stuk zullen er mooie mensen voor u staan, die u mee nemen in een helse rit. De vraag is alleen: Wanneer komt de trein?”, vertelt het gezelschap.