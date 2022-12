Afbraakwerken Pakhuis Roland Renskade starten 12 december: “Het is de bedoeling om de achter- en zijgevel te behouden”

Heist-op-den-Berg Bloedinza­me­lin­gen van Rode Kruis in Pijpelhei­de, Grootlo en Schriek

In Heist-op-den-Berg kan je deze maand op verschillende plaatsen bloed geven. Er vinden bloedinzamelingen plaats op woensdag 14 december in zaal Ter Heide in Pijpelheide, op donderdag 15 december in zaal Magneet in Grootlo en donderdag 22 december in de Vrije Basisschool te Schriek. Telkens tussen 18 en 20.30 uur.

