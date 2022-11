“We hebben ervoor gekozen om te gaan snuisteren in het depot omdat de werken hieruit zelden of nooit worden getoond. En er is heel wat. Deze werken hebben we aangevuld met hedendaagse kunstenaars”, vertellen Pieter Van Kerckhoven en Josée Lehon.

De twee rasechte Aarschottenaren maakte van het kabinet een dynamische plek met een verscheidenheid aan werken, 50 om precies te zijn. “We hebben gekozen voor de werken die ons het meest aanspreken, gelinkt aan Aarschot.” De kerk, Demer en Orleanstoren komen vaak aan bod. “Het zijn verschillende werken - soms met hetzelfde onderwerpen - maar met een totaal andere toets of manier van schilderen”, vertelt het duo. Zo is er een kunstenaar bij die naar eigen zeggen de enige was die de kerkentoren in de juiste verhoudingen kon schilderen. “We hebben enkele kerktorens van verschillende kunstenaars naast elkaar gehangen, zo kunnen bezoekers zelf oordelen.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Aarschottenaren Pieter Van Kerckhoven en Josée Lehon openen ‘Het Kabinet’: “we hopen dat het een stimulans is om een nieuwe invulling te geven aan het museum”. © PGA

Variatie

Deze werken werden afgewisseld met hedendaagse kunst. “Het was voor mij belangrijk dat er ook vrouwelijke artiesten aanwezig waren”, vertelt Pieter. “Ook hier laten we verschillende manieren van werken zien zoals kant, grafiek, fotografie en film.”

Kunstkenners

Waarom de burgemeester net hen gekozen heeft als eerst curatoren? “Wij laten ons graag horen als het over het museum of over de kunst gaat, we hebben een uitgesproken mening”, lacht het duo. “Ik heb destijds het virtueel museum van Aarschot opgericht. Ik ben al meer dan 30 jaar bezig met opzoekingswerk naar de kunst in Aarschot. Kunst groeit voortdurend, ook vandaag nog. Niet alleen met schilderijen, ook met verhalen”, gaat Pieter verder.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Aarschottenaren Pieter Van Kerckhoven en Josée Lehon openen ‘Het Kabinet’: “we hopen dat het een stimulans is om een nieuwe invulling te geven aan het museum”. © PGA

De neushoorn

Het favoriete werk van Pieter: De neushoorn van Aarschottenaar Ben van Dyck. “Ik ging in het collega naar school en - je kan het je al inbeelden - ik was zo’n ‘prinsje’. Voor sommige vakken zat ik naast Ben in de klas, een grote, stoere man. Hij was ontzettend lief en hoffelijk naar mij, en wou me altijd beschermen en verdedigen. In 2000 werd dit werk tentoongesteld voor de academie in Aarschot. Ik was uitgenodigd en vond het meteen prachtig. Been heeft me toen zijn werk geschonken. Normaal hangt dit bij mij in Hamburg, maar voor deze tentoonstelling heb ik het even uitgeleend”, vertelt Pieter trots.

Een kabinet

De werken worden opgesteld volgens de opstelling van ‘een kabinet’. “Een kabinet is wat de verzamelaars uit de 16de en 17de eeuw hadden. Daar hingen de schilderijen in rijen boven en door elkaar”, legt Josée uit. “Sarah Michaux heeft ook speciaal voor kabinet een gedicht geschreven.”

Quote We hopen dat het een eigen leven gaat leiden en dat het een stimulans is voor de volgende curatoren Josée Lehon

Het duo is vereerd dat ze de spits mogen afbijten. “We hopen dat het een eigen leven gaat leiden en dat het een stimulans is voor de volgende curatoren, dat ze het een totaal andere invulling gaan geven”, aldus Josée.

“Ik hoop dat de mensen, en de burgemeester, zo enthousiast zijn dat ze zeggen: Pieter je mag vanaf nu je goesting doen met het museum”, lacht Pieter.

Enthousiast

Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) is alvast zeer enthousiast. “Josée Lehon en Pieter Van Kerkhoven combineren kennis en stijl, passie en ratio. Ook minder bekende namen en nooit-eerder getoonde werken komen aan bod. Het resultaat is verbluffend. De prachtige smalle, hoge ruimte bij de ingang van het museum is omgetoverd tot een muur vol verrassingen. De wand is verbluffend mooi, met dank aan Pieter en Josée. Ze hebben bij elk werk een verhaal of een anekdote. Zo wordt kunst ook beleving.”

“Het Kabinet is een blijver, het wordt een dynamische plek, een muur in volle beweging. Na deze vertoning, komen er andere curatoren, wisselende opstellingen en nieuwe confrontaties. Een boeiende plek, waar iedereen welkom is om zich te laten verrassen”, aldus burgemeester Rutten.

Meer info over het virtueel museum vind je op www.museum-aarschot.be

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.