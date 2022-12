Aarschottenaar traint voetbaltalenten: “Een tijdje geleden kwam een speler van Real Madrid langs voor enkele trainingen”

AarschotHet WK voetbal loopt stilaan op zijn einde, maar ook lokaal hebben we heel wat voetbaltalent. Yannick Arnoets (31) uit Aarschot is 10 jaar zelfstandig bezig met voetbal entertainment en educatie. Tijdens corona startte hij met persoonlijke coaching. Zijn speciale aanpak, die hij ook laat zien op sociale media, zorgde ervoor dat hij tal van nationale én internationale talenten mag coachen. “Mijn enige doel is om de speler naar een hoger niveau te tillen zowel mentaal als sportief.”