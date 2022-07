Aarschotse Buitenband zet op 31 juli in op nog meer beleving

“De Aarschotse Buitenband op de laatste zondag van juli is al jaren een klassieker om al het moois uit de ruime streek rond Aarschot te ontdekken. Nieuw is dat deelnemers dit jaar kunnen kiezen tussen 70 en 30 km. De lange toer brengt je via een mooie route langs de zes startplaatsen, waar je halt kan houden voor een hapje of drankje. De korte toer zoekt de lokale pareltjes op. Nieuw en extra leuk dit jaar is dat bij iedere korte toer een beleving inbegrepen is. Afhankelijk van je startplaats kan je onderweg een molen, het Sven Nys Cycling Center, streekmuseum de Reinvoart of een tentoonstelling van oldtimertractors bezoeken”, vertelt de Landelijke Gilden.