Aarschots textielbedrijf plant een boom voor elke 100 uitgespaarde polybags verpakkingen: “Ons doel is om het eerste jaar minstens 20.000 zakjes te kunnen besparen”

AarschotTexet Workwear - al meer dan 25 jaar actief in de sector van bedrijfskleding, werk- en promotiekleding - plant een boom voor elke 100 uitgespaarde polybags verpakkingen. Met hun Green Deal Anders Verpakt-actie willen ze duurzaamheid en milieuvriendelijkheid nog eens extra in de kijker zetten.

CEO Tom Van Heffen en Vlaams-Brabants gedeputeerde Ann Schevenels gaven de kick-off voor de Green Deal Anders Verpakt-actie, waarbij het bedrijf samenwerkt met OVAM en de Vlaamse overheid. Voor elke 100 polybags verpakkingsmateriaal die het bedrijf uitspaart, plant het een boom. “Bij Texet Workwear geven we om de natuur en om de mens. We willen laten zien dat duurzaamheid en het sociale aspect ook in de textielindustrie hand in hand kunnen gaan”, vertelt CEO Tom Van Heffen. “Ons doel is om het eerste jaar minstens 20.000 zakjes te kunnen besparen. Dat staat dan gelijk met het planten van minstens 200 bomen. De locatie van de bomen bespreken we met onze partner GoForest. Welk project kan op dat moment een boost gebruiken? En wie weet… is er binnenkort wel sprake van een eigen Texet Workwear Bos?”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Aarschots textielbedrijf plant een boom voor elke 100 uitgespaarde polybags verpakkingen. © PGA

Groei

Het bedrijf verhuisde in volle corona met z’n 80 werknemers naar een veel grotere locatie in het Aarschotse Nieuwland. De nieuwe locatie is goed voor een stockruimte van 15.000 vierkante meter, 12.000 palletplaatsen en hun bekende Autostore. Deze energiezuinige robots, die evenveel verbruiken als een stofzuiger en worden gevoed met stroom van de eigen zonnepanelen, zorgen voor een volautomatisatie en picking van de 25.100 stockplaatsen.

“Om te kunnen blijven voldoen aan de gestegen vraag, worden ze volgend jaar verder uitgebreid met nog eens ruim 6.000 stockplaatsen, maar zonder dat we ons personeelsbestand moeten inkrimpen. Integendeel, volgend jaar streven we naar een personeelsbestand van 90 werknemers”, gaat Van Heffen verder.

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm Energiezuinige robots. © PGA

Volledig scherm Energiezuinige robots. © PGA

Het personeel heeft ook inspraak in nieuwe ideeën. Een voorbeeld hiervan zijn de bijtjes. Dagelijks bezoeken meer dan 2.000 bijen de bijenkasten in het bijenhotel van The Nectarist - ook wel gekend als de Bee & Bee - op de locatie. “Een ander voorbeeld is de immense hoeveelheid plastic verpakkingen die we hier dagelijks verbruiken. Ook dat was een punt om samen aan te pakken en te verbeteren. In onze zoektocht naar een gepaste oplossing, kwamen we uit bij de Green Deal Anders Verpakt-actie. Samen met de Vlaams-Brabantse gedeputeerde Ann Schevenels hebben we met het planten van het eerste boompje meteen ook de officiële kick-off van deze actie gegeven”, gaat Van Heffen verder. CEO Van Heffen gaf het eerste boompje in het kader van dit project een mooi plekje op het terrein, nabij het bijenhotel.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Aarschots textielbedrijf plant een boom voor elke 100 uitgespaarde polybags verpakkingen. © PGA

‘Klimaatneutraal’-label

Naast de duurzame Printer Prime Collectie, wil Texet Workwear in 2030 het ‘klimaatneutraal’-label behalen. Ze voldoen ook aan de ISO 9001- en ISO 14001-normen en werden de voorbije drie jaar genomineerd voor ‘de Trends Gazellen van Vlaams-Brabant’. In mei 2022 kreeg het bedrijf ook nog het befaamde EcoVadis Gold certificaat. Concreet wil dit zeggen dat ze wereldwijd tot de top van de 2% meest duurzame bedrijven in de sector behoren.

Volledig scherm Aarschots textielbedrijf plant een boom voor elke 100 uitgespaarde polybags verpakkingen. © PGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.