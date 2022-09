Aarschot wil straatverlichting doven tussen 23 en 5 uur

“Het wordt een moeilijke winter, voor ons allemaal. Net als huishoudens en gezinnen, moet onze stad ook keuzes maken om energie en belastingsgeld te sparen”, begint burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD). “Op heel veel plaatsen zijn werken bezig: in de bibliotheek, het zwembad, de sporthal investeren we samen met een private partner fors in energiebesparing. De sociale woningen in de Gijmelbergwijk zijn op onze vraag en met onze steun eindelijk gerenoveerd zodat de warmte niet langer langs ramen en deuren buitenvliegt. We hopen dat de vergunningen voor windmolens snel worden afgeleverd en werken er aan om - zoals op het politiekantoor - zonnepanelen te leggen.”

Straatverlichting doven

Daarnaast wil de stad ook zonnedelen mogelijk maken. “We kunnen helaas niet alles in één keer, maar we komen van ver en alle stappen vooruit helpen. Ook het voornemen om ‘s nachts de straatverlichting te doven past in die energiezuinige aanpak. Aarschot heeft aan Fluvius gevraagd om de straatverlichting alle nachten tussen 23 ‘s avonds en 5 uur ‘s morgens te doven, behalve op vrijdag en zaterdag. Samen met de politie en de communicatiedienst zullen we werk maken van een sensibiliseringsactie rond zichtbaarheid in het verkeer. We weten dat in normale omstandigheden heel wat mensen graag ook ‘s nachts verlichting willen op straat. Toch vragen we begrip en medewerking voor deze keuze. Ze betekent een serieuze besparing, zowel van energie als van de openbare financiën. Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van. De gesprekken lopen met Fluvius en de andere gemeenten in ons netwerk. Zodra vaststaat wanneer de maatregel ingaat, zullen we dat laten weten. Maar op deze manier kan iedereen zich voorbereiden op wat komen gaat.”