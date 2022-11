Aarschot voert nieuwe belasting in op masten en pylonen, tot onvrede van oppositiepartij: “Energiebedrijven rekenen kosten gewoon door aan inwoners”

Aarschot Less AUTRE brengt nieuwe single uit met complimen­ten van Meat Puppets: “Ze vroegen ons mee op hun Europese tour”

Vandaag brengt Less AUTRE hun nieuwe singel ‘Pauvre de Moi’ uit. Het is een remake op ‘Oh,Me’, van de Meat Puppets. De band liet alvast weten dat ze fan zijn van het nummer. “Hi Less AUTRE, we’re really stoked about ‘Pauvre de Moi’! Also that solo man, that’s really sick”, zegt Curt Kirkwood, lead singer van Meat Puppets.

8 november