Aarschot verliest schepen Geert Schellens na slepende ziekte

Op sociale media hebben intussen al heel wat mensen hun verdriet geuit en hun medeleven met de familie betuigt. “Lieve Geert, wat gaan we je missen”, schrijft burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Je grote hart, je zin voor humor, je relativeringsvermogen, je talent om ambiance te maken, je onvoorwaardelijk engagement voor Aarschot, je rechtvaardigheidsgevoel en je wil om de mensen te helpen... zeker wie het echt nodig had. Je ademde politiek en je liefde voor onze stad was torenhoog. Het kwam hard aan toen je zei dat je ziek was. Het kwam nog harder aan toen we konden zien wat het met je deed. Aan je stem en je goesting was niks te merken, maar fysiek zag je af. We hebben allemaal geprobeerd om je zo goed mogelijk te steunen, je werk uit handen te nemen en je dromen waar te maken: het sociaal restaurant, de plannen voor de nieuwe school, het succes van de fontein op de Grote Markt en natuurlijk de aankoop van Schoonhoven. Aarschot heeft veel aan je te danken. Je maakte voor zoveel mensen het verschil.”

“Iedereen had je graag, Geert”, vervolgt Rutten. “Iedereen droeg je een warm hart toe. Ik vergeet nooit dat je voor mij en voor ons je nek uitgestoken hebt. Dat je geloofde in onze samenwerking, over partijgrenzen heen, uit respect en vriendschap. Dat was voor jou zeker geen gemakkelijke keuze, maar we geloofden er in. Ploegwerk, samenwerken, dingen aanpakken en oplossen. Je was geen man van veel gezever of lange speechen. Je stond liever achteraan, bij de toog, dan voor het podium. Liever samen gezellig bij elkaar dan in de spotlights. Ik apprecieerde je openheid. Geen geheimen, geen gedoe. Wel rechttoe, rechtaan. En altijd, altijd positief. Er stond nog één ding boven je geliefde Aarschot, en dat was je familie. Het viel je zwaar om je papa af te geven. Gelukkig was Gwenny er, en je kinderen Jill en Jess. Je zeg ze zo graag, je was zo fier... Je stoefte over hen en vertelde met een glinstering in je ogen over wat ze allemaal in hun mars hadden en hoe goed ze voor je zorgden. Wat leven we nu met hen mee. Hoe oneerlijk is het om je zo vroeg af te geven. We nemen afscheid van een vriend. Van een man met het hart op de juiste plaats. Van een sociaal bewogen politicus die het verschil heeft gemaakt in Aarschot. Vaarwel Geert. We zullen samen zorgen voor Aarschot en voor iedereen die je lief heeft.”