Aarschot start met cambio autodelen

AarschotDe stad Aarschot stapte vandaag in het autodeelsysteem cambio. Voortaan vind je op twee vaste standplaatsen in Aarschot een gloednieuwe elektrische deelwagen. Wie lid is van cambio autodelen, kan eenvoudig een deelwagen reserveren en betaalt enkel het effectieve gebruik in tijd en kilometers. Het autodeelsysteem cambio is dus uiterst geschikt voor mensen die niet zo vaak een wagen nodig hebben. Aarschottenaren die meer info willen, kunnen deelnemen aan de digitale infosessie op 31 maart. Wie snel lid wordt van cambio autodelen, profiteert tot eind mei van het startaanbod (gratis instap).

“We stappen met veel overtuiging in het autodeelsysteem van cambio en bieden graag de nodige ondersteuning voor deze dienstverlening” zegt burgemeester Gwendolyn Rutten. “Deelwagens komen tegemoet aan de parkeerdruk: één deelwagen kan 8 tot 12 particuliere wagens in de buurt vervangen. Bovendien draagt een autodeelsysteem bij tot een verminderde belasting van het milieu.”

“In deze eerste fase starten we met twee elektrische wagens op twee vaste standplaatsen: eentje op parking Centrum in de Demervallei en eentje in de Albertlaan. Maar het is de bedoeling om dit aanbod verder uit te breiden in functie van het gebruik”, verzekert burgemeester Rutten. “We zouden naar vijf deelwagens kunnen gaan waarbij we dan ook zeker een standplaats in een deelgemeente voorzien.”

Makkelijk, voordelig en milieubewust

“Met het autodeelsysteem cambio heb je een wagen wanneer je er één nodig hebt, maar ook enkel dan”, zegt schepen van Mobiliteit Stef Van Calster. J”e betaalt enkel voor het effectieve gebruik en je bent verlost van alle kopzorgen die een eigen wagen met zich meebrengen. Bovendien verklein je je ecologische ‘bandafdruk’ door het milieuvriendelijke autodeelsysteem van cambio te gebruiken. Elke deelwagen vervangt wel 8 tot 12 private wagens en cambio houdt bij de keuze van haar auto’s uiteraard ook rekening met de ecoscore.”

Wie weinig rijdt, bespaart flink met cambio

“Cambio is financieel echt interessant voor wie weinig met de wagen rijdt. Je betaalt enkel het effectieve gebruik in tijd en kilometers” zegt Geert Gisquière van cambio. “Op een kleine maandelijkse abonnementskost na, zijn er geen vaste kosten zoals bij een eigen wagen. Brandstof, pechverhelping, verzekering: bij cambio is alles in de prijs inbegrepen. Van het onderhoud, de keuring en de administratie die bij een wagen komt kijken, hoeft een gebruiker zich niets aan te trekken. Cambio zorgt voor alles.”

Profiteer van het startaanbod

“Aarschottenaren die tussen nu en eind mei lid worden via www.cambio.be, profiteren van het startaanbod dat we samen met cambio aanbieden”, gaat schepen Van Calster verder. “Met de kortingscode AARSCHOTDEELT22 betaal je geen instapkosten. Wie snel beslist, bespaart zo dus 35 euro. Zo kan je het systeem toegankelijk uittesten en ervaren dat cambio inderdaad zo makkelijk en vlot werkt als we beweren.”

Gratis infosessie

Twijfel je of zo’n autodeelsysteem wel iets voor jou is? Schrijf je dan zeker in voor de digitale infosessie waarin cambio van naaldje tot draadje wordt uitgelegd. De infosessie vindt plaats op donderdag 31 maart om 20 uur en is geheel vrijblijvend. Inschrijven voor de infosessie kan via cambio.be/aarschot.