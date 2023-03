Aarschot plaatst 3 van de 12 ooievaarsnesten op park Schoonhoven: “Wie weet brengen ze dan meteen een baby mee voor de vele jonge gezinnen die hun weg naar hier hebben gevonden”

Natuureducatie

“Maar niet alleen op Park Schoonhoven vinden we ooievaarsnesten”, gaat de schepen verder. “Naast de paal die nu al ter hoogte van de nieuwe Demermeander aan het Kasteel van Nieuwland staat, zijn er ook 2 nesten vergund op een privédomein ter hoogte van het kruispunt Kortakker/Pals. Op korte termijn hebben we dan 6 nesten in de Demervallei. We zijn ervan overtuigd dat de ooievaars hier hun nest zullen maken en hopen op een snelle uitbreiding van de familie. En wie weet brengen ze dan meteen een baby mee voor de vele jonge gezinnen die hun weg naar Aarschot hebben gevonden.” De stad plaatste de drie palen in zones van Park Schoonhoven waarvan nu al geweten is dat ze niet met activiteiten of andere functies kunnen ingevuld worden. De andere 9 palen staan op de planning voor volgende winter.

Ecologische voetafdruk

“De stad is zich bij zulke projecten altijd bewust van haar ecologische voetafdruk”, besluit burgemeester Gwendolyn Rutten. “In dit geval haalden we de bomen/palen voor de ooievaarsnesten uit eigen bossen en boskanten, na overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos. We werken wanneer mogelijk altijd met hout dat we lokaal kunnen oogsten en verwerken. We kozen nu voor acacia’s omwille van hun stevige hout. Gezien het gewicht van de nesten heb je dat echt wel nodig. Als we deze bomen niet hadden gekozen, moesten we er in het buitenland gaan zoeken, bijvoorbeeld in Oost-Europa. Acacia’s schieten na het kappen opnieuw op vanuit de stam en groeien erg snel. Binnen enkele jaren kunnen we er dus opnieuw duurzaam en lokaal hout van oogsten. Het was dus alleszins een weloverwogen beslissing.”