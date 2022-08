Aarschot Parelt breidt uit: “We zijn een nieuw team met een andere aanpak en frisse ideeën”

AarschotAarschot Parelt, je zag het wellicht al eens passeren op Facebook of verschijnen op een affiche in de stad, maar wat doen ze eigenlijk? Wist je dat deze handelsorganisatie bestaat uit een vrij jong en nieuw team? En dat ze meer doen dan communiceren over events, horeca en cultuur? Wij spraken met Koen Naulaerts, voorzitter van Aarschot Parelt.

“Aarschot Parelt bestaat al redelijk lang, maar het huidige team is vrij recent. Aarschot Parelt is de handelsorganisatie van de stad Aarschot. Dat wil zeggen: Stad Aarschot geeft een bepaald budget aan hun eigen handelaars om daar iets mee te doen. De insteek? Wij moeten handel creëren. In de praktijk komt dat er op neer dat we evenementen organiseren waardoor we het geld dat we van Aarschot krijgen zoveel mogelijk naar de handelaars gaat om die te ondersteunen”, legt Koen Naulaerts van Aarschot Parelt uit.

Eén van de bekendste acties van Aarschot Parelt was ongetwijfeld de kroegentocht. “Dit jaar waren er 15 deelnemende cafés, de grootste editie ooit, heb ik me laten vertellen. De cafés geven dan een symbolisch 50 euro voor deelname. Een kleine bijdrage in vergelijking met het bedrag - 5.000 euro - dat we er tegenaan hebben gesmeten. Meer dan 400 dan 400 mensen hebben elk cafés gedaan. Er waren meer dan 1.600 deelnemers, om nog maar te zwijgen over de ‘gewone’ klanten”, gaat Koen verder.

Quote Een evenement georgani­seerd door een handelsor­ga­ni­sa­tie is voor velen betrouw­baar­der dan bijvoor­beeld door een café alleen Koen Naulaerts, Voorzitter Aarschot Parelt

Dat Aarschot een handelsorganisatie is dat bestaat uit een jong team met leden uit een verschillende sector - Horeca, kledingwinkel, etc - vindt Koen een grote troef. “Een evenement georganiseerd door een handelsorganisatie is voor velen betrouwbaarder dan bijvoorbeeld door een café alleen.”

Nieuw team

Sinds kort bestaat Aarschot Parelt uit een nieuwe team. “We zijn een vrij nieuwe groep, met een andere aanpak en frisse ideeën. We hebben een financieel plan opgemaakt en het team verdeeld in verschillende groepjes. Nu hebben we zelfs een apart media team. We komen ongeveer één keer per maand samen”, legt Koen uit.

En ze hebben nog grote plannen. “We hopen nog te groeien zodat zaken ons op termijn kunnen inschakelen als ze ergens hulp nodig hebben. Dit doen we dan volledig gratis, uit liefde voor onze stad.” Maar ook feedback is voor het jonge team heel belangrijk. “We krijgen vaak opmerkingen of feedback via mail. Deze mensen probeer ik om de beurt uit te nodigen zodat iedereen kan zien wat we doen en waar we juist mee bezig zijn. Mensen verschieten altijd als ze zien wat we allemaal doen. Er kruipt veel tijd in, maar het moet uiteraard ook iets opleveren.”

Quote Je moet handeldrij­ven in Aarschot én de juiste ingesteld­heid hebben. Want de stad moet parelen, dan parelen wij allemaal Koen Naulaerts, Voorzitter Aarschot Parelt

Versterking

Het team is ook nog steeds op zoek naar gemotiveerde handelaars om hun team te versterken. “We zijn een jong team, dus toekomstgericht zitten we zeker goed. Maar we zijn nog steeds op zoek naar mensen. De vereiste? Je moet handeldrijven in Aarschot én de juiste ingesteldheid hebben. Want de stad moet parelen, dan parelen wij allemaal.”

De handelaars proberen ze te bereiken via een nieuwsbrief. “We zijn al een tijdje bezig met e-mailadressen te verzamelen van alle handelaars van groot Aarschot. We merken dat nog steeds niet iedereen de mail krijgt. Dus ben je handelaar in Aarschot en ontvang je nog geen nieuwsbrief van Aarschot Parelt. Stuur ons dan een berichtje op facebook”, aldus Koen.

De facebookpagina vind je via www.facebook.com/aarschotparelt.

Netwerkevent

Aarschot Parelt heeft nog tal van nieuwe evenementen op het programma staan. Eén daarvan is het netwerkevent. Op 15 september organiseert Aarschot Parelt - in samenwerking met de Middenstandsraad Aarschot en Stad Aarschot - een netwerkevent voor alle ondernemers, handelaars en zelfstandigen van Aarschot. Het gaat door om 19 uur in de Gasthuiskapel.

Inschrijven kan via https://apps.ticketmatic.com/widgets/gasthuis/addtickets?event=371359934064&fbclid=IwAR0uMgkPxPIwCu3xf0rZFZlR-7xYNBK7rB4vC6DETUmDvO4XKwC-00lscYM#!/addtickets