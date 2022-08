Aarschot maakt zich klaar voor Aarschot zingt op 12 augustus

Aarschot Aarschot verliest schepen Geert Schellens na slepende ziekte

Geert Schellens (Vooruit), sportschepen in Aarschot, is dit weekend op 53-jarige leeftijd overleden na een lange ziekte. Voor de familie is dat het tweede verlies op korte tijd, nadat vorig jaar ook afscheid genomen werd van oud-burgemeester Willy Schellens, de vader van Geert.

7 augustus