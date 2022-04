Aarschot lanceert Buck E in vijf lagere scholen: “Hiermee belonen we kinderen die met de fiets of te voet naar school gaan”

AarschotIn Aarschot starten vijf lagere scholen op 22 april met het proefproject Buck E. De stad wil met dat platform duurzame mobiliteit stimuleren in de vorm van een beloningsysteem. Kinderen die naar school wandelen of fietsen, kunnen daarmee punten sparen die ze kunnen inwisselen bij lokale partners en handelaars.

“Met Buck E belonen we kinderen die met de fiets of te voet naar school gaan”, legt schepen van Jeugd en Mobiliteit Stef Van Calster uit. “Een sensor op hun fiets of rugzak registreert hun verplaatsing. Zo ontvangen ze digitale munten, die ze daarna kunnen omruilen bij een lokale handelaar of bij partners zoals het stedelijk zwembad”.

De stad wil met dit project verschillende doelen bereiken. “Door meer kinderen met de fiets of te voet naar school te laten gaan, zijn er ook minder auto’s in het straatbeeld. Zo creëren we meer veiligheid aan de schoolpoorten en verspreidt er zich minder CO2 in onze lucht. Daarnaast zorgt dit project ervoor dat onze kinderen meer gaan bewegen en hun munten lokaal gaan inruilen, wat de handel dan weer ten goede komt. Veilig en duurzaam naar school, een win-win voor de hele stad”, verduidelijkt Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD).

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Elena en Tamara testen Buck E uit. © PGA

Leerlingen VBS Ourodenberg

Ook de leerlingen VBS Ourodenberg zijn enthousiast over het nieuwe project. “We vinden het een leuk idee want zo kan je punten sparen en dan kan je daar leuke dingen mee kopen of kortingen mee krijgen”, vertellen de zusjes Elena en Tamara. De meisjes komen vaak met de fiets naar school, dus zij gaan alvast heel wat punten kunnen sparen. “We gaan sinds anderhalf jaar bijna altijd met de fiets. Nu gaan we dat zeker blijven doen. Want zo kunnen we leuke speelgoedjes kopen op kortingen sparen.”

Proefproject

Op dit moment nemen er vijf Aarschotse scholen deel aan het proefproject. VBS Ourodenberg, BS Dol-fijn, BS Knipoog, VBS Langdorp en VBS Gijmel bijten de spits af. Nadien evalueert de stad het project en bekijken ze wanneer de rest van de lagere scholen kan instappen.

Volledig scherm De Buck aan de boekentassen van de meisjes wordt via een scansysteem aan de poort gescand. Op die manier kunnen de meisjes munten verdienen. © PGA

Volledig scherm Het scansysteem. © PGA