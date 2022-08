Aarschot krijgt er met O’rizon één van de groenste woonprojecten bij: “We zitten op een van mooiste locaties van het Hageland”

Concreet gaat het om een nieuwe residentiële site op één van de hoogste punten van Aarschot, in de buurt van de Tiensestraat en de Nieuwstraat. De komende jaren bouwt de Antwerpse ontwikkelaar er 76 appartementen die drie polyvalente ruimtes bevatten die de bewoners kunnen gebruiken voor verschillende doeleinden. Daarnaast worden 99 ondergrondse parkeerplaatsen met de nodige infrastructuur voor laadpalen voorzien, 252 ondergrondse fietsstalplaatsen en nog eens 24 boven de grond voor bezoekers én twee deelwagens. Op die manier speelt de projectontwikkelaar in op de steeds grotere vraag naar duurzame woningen en appartementen.

Bevolkingsgroei

“Maar liefst 9 op de 10 Vlaamse gemeenten kenden de voorbije jaren een bevolkingsgroei en die mensen gaan vroeg of laat allemaal op zoek naar een geschikte woning die liefst ook energiezuinig is. Ook Aarschot kende de voorbije jaren een stijgende bevolkingsgroei van 2,5 procent. Met uitzondering op Rotselaar kent Aarschot daarbij meteen de sterkste groei ten opzichte van de omliggende gemeenten. Daar willen wij met O’rizon een antwoord op bieden”, vertelt Sven Potvin, CEO Antonissen Development Group.

Volledig scherm Aarschot krijgt er met O’rizon één van de groenste woonprojecten bij. © Antonissen Development Group

De 76 woonunits worden verdeeld over drie bouwvolumes met telkens zeven tot acht appartementen per verdieping. Het gaat om appartementen met één, twee of drie slaapkamers. Op het gelijkvloers vindt je zowel appartementen met als zonder tuin en vanaf de eerste verdieping is elk appartement voorzien van een eigen terras. Opvallend: de drie gebouwen beschikken over een centrale hal, een atrium, die voor maximale lichtinval zorgt en toelaat om alle appartementen in te delen zodat ze stuk voor stuk hoekappartementen zijn.

Quote Het hoogste punt van de site ligt zo’n zes meter hoger dan de Tiense­straat en zelfs dertien meter hoger dan de Nieuwstraat. Hierdoor kunnen de bewoners genieten van een vergezicht Sven Potvin, CEO Antonissen Development Group

“We zitten met dit project op een van mooiste locaties van het Hageland. Het hoogste punt van de site ligt zo’n zes meter hoger dan de Tiensestraat en zelfs dertien meter hoger dan de Nieuwstraat. Hierdoor kunnen de bewoners genieten van een vergezicht. Door bovendien te werken met een centrale hal en daarrond de appartementen in te planten, verlies je minder ruimte en genieten alle appartementen van veel lichtinval.”

Extra aandacht voor duurzaamheid

Door de stijgende energieprijzen staat duurzaamheid nog meer op de agenda van huizenjagers. Op hierop in te spelen werd beslist om met geothermie te werken. Zo wordt er via een bodemwarmtepomp aardwarmte onttrokken om te voorzien in de energie van het sanitair warm water en de verwarming van de appartementen. Elk appartement heeft ook standaard vloerverwarming.

“Bovendien worden er ook 910 vierkante meter aan groendaken voorzien. Bijgevolg worden de appartementen volledig volgens de BEN-principes opgetrokken. Sterker nog: ze krijgen een E-peil van 20 in plaats van de voorgeschreven 30.”

Volledig scherm Aarschot krijgt er met O’rizon één van de groenste woonprojecten bij. © Antonissen Development Group

“Wij werken in dit project – en meteen voor het eerst – samen met een Energy Service Company, oftewel Esco. Dat is bij ons nog niet zo ingeburgerd, terwijl in de VS bijvoorbeeld heel wat bedrijven en organisaties op die manier te werk gaan. Zij gaan voor ons op zoek naar integrale energieoplossingen waar ook de bewoners baat bij hebben. Zo financieren zij hoog performante energie-opwekkingssystemen die uiteindelijk resulteren in een opmerkelijk lagere energiefactuur”, zegt Bart Dufour, Senior Project Developer Antonissen Development Group.

Quote Ook al bevind je je midden in het groen, toch sta je binnen enkele minuten te voet of met de fiets in het stadscen­trum of aan het station Sven Potvin, CEO Antonissen Development Group

Daarnaast wordt 30 procent, oftewel zo’n 2.400 vierkante meter, van de site voorbehouden voor groene zones. Dit gaat van de groene wandelpaden tussen de drie gebouwen tot de privétuinen en de gemeenschappelijke tuin van 3.575 vierkante meter die ook voor het publiek toegankelijk is. Doorheen de volledige site worden daarbij ook wilde bloemen aangeplant die bijdragen aan de fauna en flora.

Mobiliteit

Maar ook mobiliteit en bereikbaarheid spelen een grote rol. De goede ligging van Aarschot in de driehoek Brussel-Antwerpen-Hasselt en de centrale liggen van O’rizon wordt bevestigd door een Mobiscore van 8,9/10. Dit dankzij de vlotte bereikbaarheid van het stadscentrum en tal van faciliteiten in de buurt.

“Ook al bevind je je midden in het groen, toch sta je binnen enkele minuten te voet of met de fiets in het stadscentrum of aan het station. Ook voor wie zich met de auto verplaatst is dit een ideale ligging en sta je op amper 7 minuten rijden op de E314", aldus Sven Potvin CEO Antonissen Development Group.

Verkoopprijzen starten vanaf 283.500 euro. De voorverkoop start 16 augustus.

