Aarschot houdt plechtigheid op nationale feestdag

“Traditioneel is 21 juli de dag van verbondenheid tussen alle Belgen. Dit jaar gaan onze gedachten op de Nationale Feestdag in het bijzonder uit naar het Oekraïense volk. We brengen niet alleen hulde aan onze oorlogsslachtoffers en -helden, maar herdenken ook de Oekraïense burgers die tijdens de voorbije oorlogsmaanden om het leven kwamen”, klinkt het bij de stad.

Aarschot martelaarsstad

“De oorlog in Oekraïne heeft diepe wonden geslagen en bracht een ongeziene vluchtelingenstroom op gang. Als martelaarsstad raakt ons dat des te meer. De solidariteit met het Oekraïense volk is dan ook groot in Aarschot. Op deze Nationale Feestdag staan we stil bij het oorlogsleed in onze stad, ons land en recent in Oekraïne. Het wordt een dag van herdenking, hoop en solidariteit.”