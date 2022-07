Aarschot herdenkt Oekraïense oorlogsslachtoffers op Nationale Feestdag

“De oorlog in Oekraïne heeft diepe wonden geslagen en bracht een ongeziene vluchtelingenstroom op gang”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten. “Als martelaarsstad raakt ons dat des te meer. De solidariteit met het Oekraïense volk is dan ook groot in Aarschot.Op deze Nationale Feestdag staan we stil bij het oorlogsleed in onze stad, ons land en recent in Oekraïne. Het wordt een dag van herdenking, hoop en solidariteit.”