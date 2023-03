Aarschot helpt renoveren

voetbal tweede provinciale B Stephan Rubenschüh en RWL Sport zijn aan een mooi verhaal bezig: “We willen een vaste waarde worden in tweede provincia­le”

In tweede provinciale B won revelatie RWL Sport vorige zondag de derby op het veld van SNA Keiberg met het kleinste verschil (0-1). De promovendus blijft zo knap derde in de stand. Trainer Stephan Rubenschüh is uiteraard een tevreden man, maar houdt de voeten toch nog even op de grond.