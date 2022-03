Aangepaste verkeersregeling op 19 en 20 maart door lenteshopping

Aarschot Minionder­ne­ming Auralux gaat de markt op: “Wij dromen van een wereld waar we elkaar blij kunnen maken”

In het begin van het schooljaar werd in Kamsa in Aarschot de minionderneming Auralux opgericht door 6 Secretariaat-Talen. Nadat de leerlingen al heel wat werk hebben verzet, trekken ze op donderdag 17 maart naar de wekelijkse markt in Aarschot. “Eindelijk is het zover want door de coronamaatregelen was het heel moeilijk om fysieke verkoopmomenten te plannen”, vertelt Naelia Janssens, commercieel directeur van Auralux.

13 maart