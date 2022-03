59-jarige fietsster overlijdt bij het oversteken van drukke weg: “Binnen twee weken zouden er verkeerslichten komen. Dit is zéér wrang”

AarschotEen 59-jarige vrouw uit Begijnendijk is woensdagavond omgekomen bij een verkeersongeval op de Ter Heidelaan in Aarschot, toen ze werd aangereden door een vrachtwagen. Binnen amper twee weken worden op de plaats van het ongeval lichten geplaatst om het punt veiliger te maken. “Er blijft een erg wrang gevoel over”, aldus Gwendolyn Rutten, burgemeester van Aarschot.

Het ongeval gebeurde woensdagavond iets voor 21 uur. Uit de eerste vaststellingen en de bevindingen van de verkeersdeskundige blijkt dat de fietser de baan is overgestoken zonder te kijken, waardoor de vrachtwagen haar niet meer kon ontwijken. De vrachtwagen reed niet met overdreven snelheid. De bestuurder van de vrachtwagen, een 65-jarige man uit Hulshout, legde een negatieve adem- en speekseltest af.

Op Facebook kwamen er al tal van reacties over de onveilige oversteekplaats. Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) snapt de - terechte - frustraties bij de inwoners. “Het is een verschrikkelijk ongeval. Onze steun en medeleven zijn bij familie en vrienden”, zegt Rutten. “In dit geval is er niet alleen verdriet, maar ook veel en terechte frustratie. Bij mij, bij onze diensten, bij de politie en bij onze inwoners.”

Volledig scherm © PGA

“Al van bij de oplevering van de werken hebben we als stadsbestuur gezegd dat die belangrijke fietsoversteekplaats niet veilig is en dat er lichten moeten komen”, zegt Rutten. “We hebben onze verantwoordelijkheid onmiddellijk genomen en dit samen met onder andere de Fietsersbond, de gemeente Begijnendijk, de gedeputeerden van de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen en het fietsroutenetwerk De Merode aangekaart, en gemeld aan het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, dat verantwoordelijk is voor de werken. We zijn er ook voor tussengekomen bij de minister.”

11 april

“Onze oproep werd positief beantwoord: er zouden lichten komen en de oversteek zou veilig worden gemaakt, zoals aanvankelijk ook voorzien was. Het plaatsen van lichten stond gepland voor 11 april aanstaande. De plannen zijn er, de lichten stonden klaar en de uitvoering was voorzien, maar het is dus te laat. Er blijft een erg wrang gevoel over. We vragen aan AWV om geen twee weken meer te wachten. Elke dag is er één te veel, zoveel is helaas duidelijk. Aan iedereen die er intussen toch passeert: wees alsjeblieft extra voorzichtig”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten.

LEES OOK