34 jaar geleden verdween studente Ilse Stockmans, onderzoekscollectief looft nu 5.000 euro uit voor gouden tip: “Er loopt daarbuiten minstens één persoon die meer weet, maar zwijgt”

Heverlee Crowdfun­ding voor coronaboek over Home Vogelzang loopt nog 4 dagen: “We vertellen de verhalen van de gezichten achter de cijfers”

12 februari De Rotselaarse vzw Megafoon brengt op 15 maart ‘Een jaar in lockdown’ uit. Dat boek vertelt de verhalen van de gezichten achter de coronacijfers in Home Vogelzang in Heverlee. “De crowdfunding loopt nog vier dagen. We hopen dat we met extra bijdrages nog meer mensen kunnen bereiken met de verhalen uit het woonzorgcentrum”, vertelt Lies Kortleven.