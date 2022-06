24 juni afterwork Party Grote Markt

Holsbeek FOTOSPECI­AL: Wim Mertens zorgt voor gesmaakte afsluiter vijfde Kampvuur­con­cer­ten

Genieten van muziek in een intieme setting naast een knetterende vuurkorf onder de donjon van de Rode Ridder: dat zijn de Kampvuurconcerten in Horst. De laatste muzieknoten waren voor de Peltse componist Wim Mertens. Onze huisfotograaf vleide zich tussen de boterbloemen en zag dat het goed was.

11 juni