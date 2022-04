24 april Walk For Nature ten voordele van het Hagelands bos.

De afdelingen van Natuurpunt Aarschot en Tielt-Winge sloegen de handen in elkaar om er- samen met Natuurpunt Oost-Brabant- een groot evenement voor jong en oud van te maken en het Hagelands bos in de kijker te zetten.

De focus van deze WFN ligt dit jaar op de uitbouw van het Hagelands Bos, een verzamelnaam voor Tienbunderbos, Houwaartseberg, Mostingbos en de gebieden daartussen. “De natuurgebieden in Vlaanderen zijn vaak niet groot genoeg om op lange termijn leefbaar te zijn voor veel soorten fauna en flora. Met het Hagelands bos hebben we de gelegenheid om een groot aansluitend geheel te creëren en te beheren. De biodiversiteit zal er dus wel bij varen, zeker als we daarnaast ook verbindingen maken met het Walenbos en het natuurgebied Tussen 2 Motten”, licht voorzitter van Natuurpunt Tielt-Winge Vera Reusens toe.

“Ons streven naar een groot Hagelands Bos van om en bij de 400 hectare is de meest duurzame manier om de overstromingsproblematiek in Rillaar te helpen oplossen. Het ondertekenen van een samenwerkingscharter tussen het Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt op de Walk For Nature is een mooie start om deze ambities in de verf te zetten”, vult Eric Van Beek, voorzitter Natuurpunt Aarschot, aan.