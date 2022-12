2,883,177 miljoen keer bedankt! Deze Aarschotse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022

AarschotBijna 2,9 miljoen keer werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Aarschot aangeklikt het voorbije jaar. Verhaaltjes klein en groot over één van de mooiste parels uit het Hageland. Van één jaar niks nieuw kopen trok en dieren die erop uittrokken tot een brand in het woonzorgcentrum die de rest van het jaar hét gespreksonderwerp werd. De Aarschottenaren zijn ook nog steeds de mannen van K.I.A niet vergeten. Een oprechte dank beste lezers, 2,9 miljoen keer bedankt!

“Het is confronterend te beseffen hoe veel tijd ik doorbracht in winkels”, vertelt Marlies van Wemmel. Zij wilde dit jaar niets nieuw kopen. Geen nieuwe kleding en keukengerei, zelfs geen wc-papier. Wat mag wel? Delen, ruilen, zelf maken of tweedehands kopen. Haar ‘consuminder’-experiment ging van start op 1 januari. Regelmatig blikte we met haar eens terug op de voorbije maanden. Zo bleken pmd-zakken een hele opgave. Maar ook onderdelen voor de auto waren niet evident. Toch blikt de onderneemster voorlopig positief terug op het experiment. “Ik ben blij met elke persoon die door mijn project minstens één keer dit jaar gedacht heeft: ‘Misschien moet ik toch eerst eens naar tweedehands kijken voor ik iets koop.’ Ik wil dat mensen gaan hergebruiken of ruilen.” Of Marlies ook veel geld heeft uitgespaard? “Het idee dat ik dit jaar meer geld zou hebben is trouwens ook verpest door de gas- en de benzinere­ke­ning. Bovendien zijn sommige oplossin­gen ook niet per se goedkoper.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm CREDIT VERMELDEN - PGA ---- Marlies Van Wemmel. © PGA

Wie dit jaar ook veel media-aandacht kreeg was kat Pepper. Pepper sprong in de bestelwagen van de aannemer die net beton was komen gieten bij zijn baasjes en vertrok mee op avontuur. Vierduizend flyers en 18 dagen later werd hij 30 kilometer verder teruggevonden. Niet alleen Pepper zocht andere oorden op, ook O’green kreeg bezoek. Enkele medewerkers deden een akelige ontdekking in het magazijn: een Mexicaanse roodrompvogelspin. Animal Rescue Service werd meteen gecontacteerd. Zij brachten het dier naar het natuurhulpcentrum. Na twee weken werd er voor het beestje een nieuwe eigenaar gezocht.

Wat zeker niet onopgemerkt voorbij is gegaan is de aangestoken brand in het woonzorgcentrum Sint-Rochus. De inwoners moesten enkele weken ergens anders gaan logeren, voor de inwoners van de tweede verdieping duurde het heel wat langer. Er kwam één man om het leven, één vrouw overleed enkele weken later aan de gevolgen. De dader is ondertussen aangehouden en het voorval wordt nog verder onderzocht.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Vogelspin in Oh'Green in Aarschot. © Animal Rescue Service

We blijven nog even bij vuur want in 2022 werd er een spectaculaire spoorbrand veroorzaakt door koperdieven. Visueel spectaculair, met enorme schade tot gevolg. Infrabel waarschuwt nog steeds: “Dit was levensgevaarlijk”. Nog meer vuur bij het trio dat na een avondje cocktails drinken een vuurpijl afschoten door de woning van ‘de Fluffy’. De daders riskeren tot 45 maanden cel. Vonnis 20 december.

Ook de fietsfabriek kreeg het in 2022 hard te verduren. Dieven maakten een gat in een muur van de zaak, net op de plek waar de dure racefietsen staan. Ze gingen aan de haal met 12 fietsen, de buit was zo’n 70.000 euro waard.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm K.I.A als special guest op Bal van de Burgemeester en Nacht van de Schepenen. © PGA

2022 kent ook heel wat hardrijders. Al was er eentje wel heel bijzonder: de snelheidsduivel vlamt met 206 per uur voorbij flitser in zone 90. Hij zal zich alvast moeten verantwoorden voor de politierechter. Wanneer we het hebben over auto ongelukken denken we ook terug aan de 19-jarige bestuurder die inreed op een geparkeerde oplegger. Hij overleed ter plaatse.

We sluiten deze lijst met populairste onderwerpen af met de mannen van, jawel, K.I.A. Krapoel In Axe was in de jaren 90 dé groep die de Nederlandstalige muziekwereld op zijn kop zette met gedurfde teksten en gewaagde podiumacts. Maar ook vandaag zijn ze nog populair. Wij zijn alvast benieuwd wat 2023 voor hen in petto heeft.

Nogmaals bedankt!

Eén ding staat vast: Aarschot smaakt de artikels uit z’n eigen stad. Diegene die hierboven vermeld werden, zijn slechts een minuscule hap uit het enorme aanbod. Zovele lezers, daar zijn we u met z’n allen enorm dankbaar voor. Op naar 2022, op naar nog meer Aarschots nieuws bij Het Laatste Nieuws. We wensen jullie met z’n allen de allerbeste wensen voor het komende jaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.