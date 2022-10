19-jarige bestuurder overleden bij zwaar ongeval op Leuvensesteenweg

ROTSELAAR Gemeente test BE-Alert begin volgende maand

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie wil de overheid graag snel iedereen verwittigen. Daarom beschikt ook de gemeente Rotselaar over BE-Alert, een systeem dat je op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Op 6 oktober zal het systeem getest worden.

26 september