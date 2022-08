129 bewoners keren volgende week terug naar woonzorgcentrum Sint-Rochus

AarschotHet is alweer bijna twee weken geleden dat het woonzorgcentrum Sint-Rochus getroffen werd door een zware brand. Alle installaties zijn inmiddels opnieuw gekeurd en kunnen veilig weer in werking worden gesteld. Heel binnenkort zal zelfs een groot deel van de bewoners kunnen terugkeren. De stad Aarschot geeft een update over de stand van zaken.

“Er is erg hard gewerkt om alle technische installaties in het woonzorgcentrum te testen en te herstellen waar nodig. Alle installaties zijn inmiddels opnieuw gekeurd en kunnen veilig weer in werking worden gesteld. Vandaag vond een controle door de brandweer plaats en kregen we groen licht om het gelijkvloers en de eerste verdieping opnieuw in gebruik te nemen. De tweede verdieping liep grote brandschade op en nemen we voorlopig niet in gebruik”, vertelt de stad.

Terugkeer

Een groot deel van de bewoners kan zelfs heel binnenkort terugkeren naar het woonzorgcentrum. “Dat gaat dan om alle bewoners van het gelijkvloers en de eerste verdieping. Daaronder vallen de volledige afdelingen van de Statie, de Molen, de Begijn en de Vest. Het gaat in totaal om 129 bewoners. Het gaat om een grote groep bewoners, waarvan er velen minder mobiel zijn. Dat vergt dus een grote inspanning en een goede organisatie.”

Om alles vlot te laten verlopen wordt de verhuizing in drie fases geregeld. Maandag 8 augustus verhuizen de bewoners die opvang kregen in de Kouter in Oud-Heverlee, Sint-Vincentius in Antwerpen, het Demerhof en Stuyvenberg in Antwerpen. Dinsdag 9 augustus verhuizen de bewoners die opvang kregen in het Dorp in Houthalen-Helchteren, Zonneweelde in Bonheiden en Middelheim in Antwerpen. Woensdag 10 augustus verhuizen de bewoners die opvang kregen bij hun familie of andere woonzorgcentra.

“Voor de verhuis van maandag en dinsdag voorzien we zelf aangepast vervoer, zowel liggend als zittend, aangepast aan de noden van de bewoners. Het is belangrijk dat de familie het vervoer dan niet zelf regelt. De verhuis van woensdag werken we momenteel nog verder uit.”

Tweede verdieping

De bewoners van afdeling de Kolk op de tweede verdieping kunnen momenteel nog niet terugkomen naar het woonzorgcentrum. “Het is dus belangrijk om voor hen een oplossing te vinden voor de iets langere termijn. We zijn daar volop mee bezig en houden je op de hoogte als we meer info hebben.”

