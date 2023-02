10 nieuwe ooievaarsnesten in Demer- en Laakvallei: “We hopen binnen enkele jaren van een ooievaarsvallei te kunnen spreken”

Aarschot, Diest, Begijnendijk, Scherpenheuvel-ZichemRegionaal Landschap Noord-Hageland plaatste, met steun van de provincie Vlaams-Brabant, 10 ooievaarsnesten in de Demer- en Laakvallei. Op die manier wordt de aanwezigheid van deze vogel in de regio versterkt.

​In de Demer-en Laakvallei komen steeds meer ooievaars voor. Ze overvliegen het gebied, zoeken er hun voedsel of rusten er uit. Om de vogels een kans te geven een nest te maken en tot broeden te komen, inventariseerde Regionaal Landschap Noord-Hageland het gebied en plaatste de nesten gespreid op locaties die geschikt zijn als leefgebied voor ooievaar. Een ooievaarsnest is een nest met een diameter van 1,2 meter, dat bevestigd wordt op een paal van zo’n 8 meter hoog.

“Het plaatsen van deze ooievaarsnesten is het eerste gerealiseerde project van 2023 om de biodiversiteit in onze regio extra kansen te geven. ‘Een (t)huis voor de ooievaar’ is een duurzaam biodiversiteitsproject en we investeerden hier 28.875 euro in”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Naast de ooievaarspalen vindt men in de verschillende gemeenten poëtische blikvangers met gedichten over ooievaars. Zo geven we op een ludieke manier informatie over de ooievaars.”

Volledig scherm De plaatsing van een ooievaarsnest aan de Maagdentoren in Zichem. © Provincie Vlaams-Brabant

De 10 ooievaarspalen worden in 6 gemeenten geplaatst op 7 verschillende locaties. Ze zijn zichtbaar vanop toegankelijke wandelpaden. De gebieden zelf zijn niet toegankelijk.

De ooievaarspalen staan in Aarschot, Demermeander aan Kasteel van Nieuwland (2 palen), Begijnendijk, Oud voetbalveld bruggenhof (2 palen), Diest, Webbekoms Broek (1 paal), Scherpenheuvel – Zichem, Maagdentoren (2 palen), Rotselaar samenvloeiiing Demer en Dijle (1 paal), Tremelo, Ninde Waegenbrug (1 paal) en Tremelo, Veldonkhoeve (privé) (1 paal)

Volledig scherm Een ooievaarsnest, geplaatst op een bestaande verlichtingspaal aan het Bruggenhof in Begijnendijk. © Provincie Vlaams-Brabant

​Demer- en Laakvallei worden ooievaarsvallei van Vlaanderen

​Eind juli 2016 plaatste het Agentschap Natuur en Bos, in samenwerking met het Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, reeds een ooievaarsnest in Diest. Sinds 2018 is het nest bewoond door een koppel ooievaars en ook in 2022 was er een broedsel.

“In de Demer- en Laakvallei passeren elk jaar wel ooievaars. Maar het was al honderd jaar geleden dat er nog een ooievaarskoppel broedde. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat doortrekkende ooievaars een nest bouwen in Vlaanderen. De volledige Demer- en Laakvallei is een geschikt leefgebied waarin ooievaars in een natuurlijke omgeving kunnen nestelen. Met dit project helpen de partners, zoals de gemeenten en terreinbeheerders, de vogels een handje. Op deze manier hopen we binnen enkele jaren van een ooievaarsvallei te kunnen spreken in het Hageland”, zegt Julien Delauré, voorzitter van Regionaal Landschap Noord Hageland.

