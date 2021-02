Zwarte rookpluim bij uitslaande brand in houtzagerij in Aalter tot kilometers ver te zien

Maldegem/Knokke “Mijn levenswerk verliest zijn pracht, en daar bestaat geen ‘crèmeke’ voor”: Sonja sluit één van haar twee schoon­heids­sa­lons door corona

1 februari Sonja Martens-Vergotte (49) sluit één van de twee vestigingen van haar schoonheidssalon Fifth Avenue. De zaak in Knokke gaat dicht, en enkel het salon in Maldegem gaat na de lockdown weer open. Noodgedwongen, met alleen de uitzichtloze coronamaatregelen als reden. “De kosten blijven verder lopen en er is nog altijd geen perspectief. Ik moest iets doen”, zegt de onderneemster.