Zone 30 wordt kleiner: hier mag je vanaf 1 september weer ‘sneller’ rijden

De zones 30 in de dorpskernen van Aalter zijn een jaar in voege, en tegen 1 september komen er enkele kleine aanpassingen. In Aalter-centrum komen er aanpassingen in de Europalaan, Lotenhullestraat en de Kestelstraat. In de Europalaan mag je vanaf donderdag weer 50 rijden tussen Kouter en Sint-Maria-Aalterstraat. In de Lotenhullestraat is dat het geval tussen Oude Gentweg en Orgelveld. In de Kestelstraat, komende van Aalter-centrum, tussen Dammeers en het einde van de Kestelstraat.