Zondag Memorial Bjorg Lambrecht in Knesselare: “Eerbetoon aan persoon en supertalent dat hij was”

Bjorg Lambrecht was amper 22 toen hij drie jaar geleden om het leven kwam bij een zware valpartij in de Ronde van Polen. Zijn supportersclub en ouders willen de herinnering levendig houden, met een memorial in zijn thuisdorp Knesselare. “De memorial is een Interclub U23, met 23 ploegen van telkens zes renners”, zegt vader Kurt Lambrecht. “Er zijn elf ronden van dertien kilometer. Samen goed voor 143 kilometer, niet toevallig het rugnummer van Bjorg. Aan de Hoogte, een zijstraat van de Maldegemseweg, is er een pop-up waar alle supporters zondag welkom zijn. De Memorial Bjorg Lambrecht moet een blijver worden. Als eerbetoon aan de persoon en het supertalent dat Bjorg was. We zullen nooit weten hoe ver hij het had gebracht. Bij elke wedstrijd die we zien blijven we ons afvragen hoe hij daar zou gescoord hebben. Een bijtende pijn.”