Zomervakantie start met nieuwe speeltuigen in park achter Villa Snoeck

Het park ligt tussen de Stationsstraat en de Sint-Gerolflaan. “De Aalterse jeugd zal zich niet vervelen in de grote vakantie”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “Onze diensten staken een fantastisch zomerprogramma boordevol activiteiten in elkaar. Het park van Villa Snoeck kreeg er ook nog eens nieuwe speeltoestellen bij. Er kwam een dubbele schommel -met een zitje voor peuters- waar jong en oud kunnen genieten. En er is een nieuwe glijbaan die perfect past in het speels aangelegde park achter Villa Snoeck. In het najaar plaatsen we nog extra speeltoestellen bij.”