Zin in de Academie? Kom proberen tijdens een proefles

Ursel/Aalter Duizend jobs voor nieuwe legerkazer­ne in Drongen­goed? “Aalter heeft voorlopig beste kaarten”

Komt de nieuwe legerkazerne van Defensie in het militair domein in het Drongengoed in Ursel of niet? Het zou alvast duizend extra arbeidsplaatsen met zich meebrengen, en dat ziet burgemeester Pieter De Crem (CD&V) van Aalter alvast zitten. Groen is radicaal tegen en probeert nu al zieltjes te winnen voor groot protest.

14 juni