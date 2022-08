Zangeres Petra werd 50 en duikt weer op in ‘Tien om te Zien’: “Ouder worden is bevrijdend... Met wie ik vroeger was, zou ik zelf geen vriendin kunnen zijn”

Aalter‘Ik leef voor jou’ of ‘In een klein stationnetje’: in de jaren negentig slechts enkele van de hits waarmee zangeres Petra uit Ursel (Aalter) de hitlijsten én het podium van ‘Tien om te Zien’ bestormde. Dat laatste doet ze, nu ze net 50 geworden is, zondagavond opnieuw. Minder stormachtig dan vroeger, dat wel. Veel wijzer, dat vooral. “Ik heb als tiener geleefd in een wereld waar tieners niet in moeten leven. Maar wat de buitenwereld van me denkt, maakt me vandaag minder uit.” Tijd voor een verjaardagsbabbel.