WTC Lotenhulle start jubileumjaar: Irenée Bekaert is er al 45 jaar bij

Elke zondag gaan de fietsers uit Lotenhulle weer de baan op. Bij de start van het seizoen werd Irenée Bekaert eerst in de bloemetjes gezet. “Hij was er van de eerste dag bij, en fietst dus al 45 jaar bij onze club”, zegt Jurgen De Keyser. “Hij was ook een tijd voorzitter van onze club, en was 45 jaar ononderbroken op post. Zo’n sportjubileum verdient een hulde en een biermand als cadeau. Die kreeg hij uit handen van sportschepen Mathias Van de Walle en onze voorzitter Marc De Witte. Bij deze 45ste verjaardag konden we ook nog eens terugblikken naar de beginjaren. Onze club zag het levenslicht in 1977. WTC Lotenhulle werd 45 jaar geleden opgericht in de schoot van het feestcomité ‘Sport & Vermaak’. Dat gebeurde destijds door Leon Van de Walle, Marnic Lannoo, Bertrand Van de Walle, Norbert De Meyer en Achiel Dobbelaere.”