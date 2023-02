Wouter en Stefanie openen eigen snellaadstation: “Aan 0,69 euro bieden we scherpe prijs”

Aan de straatkant van Autohandel Wouter in de Leon Bekaertlaan 7a op het industriepark in Aalter, staat nu een snellaadpaal, waar twee elektrische auto’s kunnen tanken. “We moeten mee met onze tijd, en hebben in een eigen snellaadstation geïnvesteerd”, zegt Wouter. “Je kan hier tot 300 kWh per uur opladen, en dat gaat dus snel. Om een voorbeeld te geven: bij een Porsche Taycan kan je per drie minuten zowat honderd kilometer laden. Iedereen is hier welkom. Je kan betalen met een laadpas, of gewoon met je bankkaart. Dat laatste is nog het voordeligste. Wij rekenen 0,69 euro per kWh, zonder andere vaste kosten. Wanneer je hier dus met je bankkaart komt tanken, ben je best wel goedkoop af. Onze manier om de Aalternaar mee te krijgen in het groene verhaal.”