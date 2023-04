Willy Sommers wordt hoofdgast op nakermis Aalter

Hoe zou het zijn met monnik Giel (25), voor even terug in België? “In het klooster kijk ik ook gewoon Netflix”

Vertrekt hij of vertrekt hij niet? Die vraag hield Vlaanderen in 2013 in de ban. Wel, de toen 15-jarige Giel vertrok wel degelijk, om monnik te worden in een boeddhistisch klooster op de grens van India en Tibet. Tien jaar ouder en wijzer woont hij vandaag opnieuw in het Oost-Vlaamse dorpje Watervliet. Voor eventjes. “Ik hoop eind dit jaar opnieuw naar India terug te keren.” Of toch niet? “Als ik nu de vrouw van mijn leven zou ontmoeten, is een kort telefoontje naar de abt voldoende om er een streep onder te trekken.”