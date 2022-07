Werkplaats Renault-garage Blomme tot as herleid na hevige brand: “Alles binnen is vernield”

KnesselareNa de hevige brand van woensdagnamiddag bleef de Renault-garage Blomme in Knesselare donderdag dicht. De werkplaats is volledig uitgebrand, maar de toonzaal en de garage konden door de brandweer worden gevrijwaard. De grote rookpluim die ontstond was tot in Maldegem te zien. “Door de brand hebben we geen elektriciteit meer in onze woning.”

De grote zwarte toegangspoort van garage Blomme in Stekelhoek was donderdag gesloten, maar wie een kijkje nam door het gaashekwerk zag meteen waarom. Alle wagens, die anders in de garage staan, staan buiten geparkeerd. Verderop zien we enkel een door roet zwartgekleurd en ingezakt dak en de restanten van wat ooit een garage was. “Alles binnenin is vernield", zegt de zoon van zaakvoerder Lieven Blomme. “Gelukkig is het huis gespaard gebleven, maar door de brand is er ook geen elektriciteit meer binnen. De woning is dus onbewoonbaar op dit moment.”

Volledig scherm Brand bij garage Blomme in Knesselare. © Didier Verbaere

Uitgebrande bestelwagen

Die brand ontstond woensdagnamiddag omstreeks 17 uur. “Het ging om een uitslaande brand in de werkplaats van de garage”, zegt zonecommandant Ignace Dehaene van de brandweerzone Meetjesland. “Door de snelle interventie konden we vermijden dat het vuur oversloeg naar de aanpalende showroom met wagens, een bijgebouw en de woning van de zaakvoerder. De oorzaak is accidenteel.”

Desondanks is de schade immens en schiet er van de garage eigenlijk nog weinig over. “De snelheid waarmee het vuur zich verspreidde, was enorm. We konden nog enkele wagens buitenrijden maar moesten dan onszelf in veiligheid brengen”, zegt Lieven Blomme. “Mijn medewerker raakte bij de bluswerken lichtgewond aan het hoofd, maar daar bleef het gelukkig bij. Verder hebben we de meeste wagens van klanten kunnen redden. Slechts één bestelwagen ging in de vlammen op."

Heropbouw

Het spreekt voor zich dat de garage tijdelijk de deuren moet sluiten, maar Blomme blijft strijdvaardig. “We gaan nu zo snel mogelijk een nieuwe en tijdelijke locatie zoeken om deze zomer verder te kunnen werken. Eerst heb ik nog wat zaken af te handelen met de verzekeringen.”

De brand zorgde niet alleen in garage Blomme voor problemen, maar ook voor verkeershinder op de N44. “De straat werd tijdens de interventie afgesloten in functie van de bluswerken”, klinkt het bij politiezone Aalter. “De wind blies de rook over de N44. Daarom werd ook het Vlaams Verkeerscentrum ingelicht.”

Volledig scherm Eén bestelwagen bleef in de vlammen. © Didier Verbaere

Volledig scherm Bij de brand stortte het dak in. © Didier Verbaere

Volledig scherm Brand bij garage Blomme in Knesselare. © Didier Verbaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.