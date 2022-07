Werken rond Grote Kapel bijna klaar, maar al nieuw project in de steigers

Knesselare Werkplaats Renault-garage Blomme tot as herleid na hevige brand: “Alles binnen is vernield”

Na de hevige brand van woensdagnamiddag bleef de Renault-garage Blomme in Knesselare donderdag dicht. De werkplaats is volledig uitgebrand, maar de toonzaal en de garage konden door de brandweer worden gevrijwaard. De grote rookpluim die ontstond was tot in Maldegem te zien. “Door de brand hebben we geen elektriciteit meer in onze woning.”

7 juli