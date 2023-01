Werken op E40 in Aalter al tijdje achter de rug, maar politierechter legt fikse straffen op aan hardrijders van toen

“Het is nochtans belangrijk dat men zich aan wegwerkzaamheden aan de toegestane snelheid houdt. Vorig jaar zijn er in België tien doden en 400 gewonden gevallen in dergelijke situaties”, zo drukte de procureur elke beklaagde op het hart. Een man uit Aalst die in Brugge werkt, reed met 99 km/u voorbij de werken toen hij geflitst werd. “Het was heel erg vroeg en er was geen verkeer, meneer de voorzitter, maar dat is geen excuus. Ik vind het terecht dat ik hier sta”, klonk het berustend. Hij kreeg een boete van 400 en een rijverbod van 8 dagen. Ook een vrouw die met 90 km/u voorbij reed, kreeg exact dezelfde straf.