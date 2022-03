Werken aan ‘parking van de toekomst’ starten dit najaar: plaats voor vijftig wagens onder academiesite

AalterDe plannen voor het centrumpark en de ondergrondse parking op de voormalige academiesite in de Stationsstraat in Aalter krijgen vorm. Op de parking zal er naast vijftig parkeerplaatsen ruimte zijn voor oplaadstations op basis van groene energie en een aanbod van deelwagens, deelfietsen en deelsteps. De werken starten in het najaar.

Zoals gekend, plant het gemeentebestuur van Aalter een nieuw project op de site van de oude Muziekacademie in de Stationsstraat. De academie verhuisde in de zomer van vorig jaar naar het nieuwe ArtA’A-gebouw aan het station. Hierdoor kwam een terrein van 2.700 vierkante meter in het hart van Aalter vrij. De gemeente besliste om er een centrumpark en een slimme parkeergarage aan te leggen. De start van de werken is voorzien voor dit jaar.

“De leegstaande gebouwen van de Muziekacademie kregen het tijdens de voorbije februaristormen nog zwaar te verduren en zijn intussen extra beveiligd voor de omgeving”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Binnenkort maken ze plaats voor ondergrondse parkeerplaatsen en een groene open ruimte. We kiezen voor een parking van de toekomst met slimme mobiliteit, duurzaamheid en bezoekerscomfort als uitgangspunten. De parking zal plaats bieden aan vijftig voertuigen, maar daarnaast zal je er bijvoorbeeld oplaadstations op basis van groene energie en een aanbod van deelwagens, deelfietsen en deelsteps vinden. Slimme camera’s en toepassingen laten toe om verstandig te parkeren en contactloos te betalen, tonen de huidige beschikbaarheid en maken reserveren op afstand mogelijk. We werken samen met een Design & Buildpartner, die zal instaan voor zowel het tekenen als de bouw van het project. Dat biedt heel wat voordelen naar kwaliteit én snelheid van uitvoering. De bedoeling is in het najaar van 2022 te starten met de werken.”

“Bovenop de parking komt een open, groene ruimte die het gesloten gebouwenlint van de Stationsstraat zal doorbreken en voor bewoners, handelaars en klanten een oase van rust moet worden”, vervolgt de burgemeester. “Het project doet denken aan de Boomgaard-Warande, waar we ook kozen voor een deels ondergrondse parkeergarage in combinatie met een groen open zicht. De materialen en de bouwelementen van destijds waaronder de twee dakkapellen en de granieten gaanderij, worden met zorg verwijderd en geïntegreerd in het nieuwe project. Zo blijft de link met de geschiedenis van de vroegere Muziekacademie, die er van 1974 tot 2020 floreerde, aanwezig. Tenslotte houden we in de Stationsstraat ook een plek voor vzw Aalternatief. Dat is een vereniging van ouders die samen een thuisverblijf willen bouwen waar hun kinderen met een beperking als volwassenen onder begeleiding kunnen wonen.”