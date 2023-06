WEER. Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Aalter

Jongen (15) toch schuldig aan dood van buurman: “Het is niet normaal dat een tiener bij een ruzie meteen naar een mes grijpt”

In eerste aanleg werd de 15-jarige jongen die in mei 2021 zijn buurman in Maldegem dodelijk verwondde met een mes vrijgesproken. Vandaag is hij in het Gentse hof van beroep toch schuldig bevonden. “Dit is een schoolvoorbeeld van wettelijke verdediging”, meent de advocaat van de jongen. Het openbaar ministerie en de familie van het slachtoffer zien dat toch anders. “De jager maakte zich duidelijk klaar om aan te vallen.”