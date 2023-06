WEER. Helder weer in Aalter vanochtend

Koe van 600 kilogram dood aangetrof­fen op wei in Aalter: “99 procent zeker dat het geen wolf is, maar die pootafdruk­ken...”

In Aalter is afgelopen maandag een koe dood aangetroffen op een afgesloten weide. De opmerkelijke pootafdrukken die rondom de wei werden aangetroffen doen boer Steven vermoeden dat een wolf heeft toegeslagen. “Het enige dat vreemd is, is dat er weinig tot geen bloed lag”, zegt Steven. Het Agentschap voor Natuur en Bos kwam intussen DNA-stalen nemen om uitsluitsel te brengen.