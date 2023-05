WEER. Bewolking in Aalter vanochtend

Politie waarschuwt voor rondtrek­ken­de, malafide ‘werkmannen’ die aan huis komen

Het is een jaarlijks terugkerend probleem: rondtrekkende, meestal Franstalige oplichters bieden in Deinze, Zulte en Lievegem onderhoudswerken aan tegen spotprijzen, maar laten het na om het werk af te maken. Eén tip: ga hier niet op in en waarschuw onmiddellijk de politie via het noodnummer 101, laat de lokale politie weten.