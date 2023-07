Wat te doen in het Meetjesland en Deinze op 21 juli? Van gratis muziek tot uren springplezier

Marc (56) woont in Boston, maar laat zijn haar steevast knippen bij Annie in Eeklo: “Haar vakman­schap vind je in Amerika niet”

Opmerkelijk bezoek dinsdagmorgen in het kapsalon van Annie Vandewalle in de Stationsstraat (N9) in Eeklo. Marc Van Hulle (56) kwam er langs voor zijn zesmaandelijkse kapbeurt. Niks opmerkelijks? De uitgeweken Eeklonaar komt daarvoor wel telkens terug uit het Amerikaanse Boston. “Als ik in Eeklo ben is een bezoek aan Annie traditie”, zegt Marc. Wij gingen mee haar wassen.