Wat te doen in het Meetjesland en Deinze dit weekend? Van fout feestje in Assenede tot Multicultureel Festival in Maldegem

Nog geen plannen in dit laatste weekend van de schoolvakantie? Wij zochten enkel uit-tips voor het weekend van 26 en 27 augustus, in het Meetjesland en de streek rond Deinze. Van een trekpaardenhappening in Sint-Laureins, over een feestje met Sven Ornelis in Deinze, tot een internationaal voetbaltornooi in Aalter.