Vzw De Toevlucht helpt je stoppen met roken

Veel rokers hebben wel de intentie om te stoppen, maar weten niet hoe ze hun verslaving moeten aanpakken. Een tabakoloog die luistert, motiveert en ondersteuning biedt bij bijvoorbeeld valkuilen of moeilijke momenten kan raad brengen. “Daarom organiseren we de info-avond ‘stoppen met roken in 8 sessies’", zegt Bart De Meye “Het is een laagdrempelige manier om, in een kleine groep, de sigaret te bannen onder begeleiding van een tabakoloog. De sessie is vrijblijvend en gratis in de lokalen van vzw De Toevlucht, Sint-Jozefstraat 6 in Aalter-centrum.”