Vuurwerk op oudejaar mag in Aalter, maar enkel voor wie het aanvraagt

Normaal gezien is vuurwerk in Aalter verboden, maar voor de nacht van oud op nieuw wordt een uitzondering gemaakt. “Tussen 23 uur op oudejaar en 1 uur ’s nachts in het nieuwe jaar is vuurwerk per uitzondering toegestaan”, zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V). “Maar wie vuurwerk wil afsteken, moet dat wel op voorhand aanvragen aan het gemeentebestuur. Zo willen de ordediensten zicht hebben op wat er staat te gebeuren. Of er controles zullen zijn of het afgestoken vuurwerk ook daadwerkelijk aangevraagd is? In de mate van het mogelijke zal de politie dat inderdaad controleren. Vreugdeschoten kunnen, maar doe het vooral veilig. In de eerste plaats voor je eigen veiligheid en die van je buren”, klinkt het.