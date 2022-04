Vrouw (42) overleeft frontale botsing met vrachtwagen niet

Aalter Jos (97) stelt tentoon in zijn rusthuis: “Mijn hele leven creatief geweest. Waarom zou ik nu stoppen?”

Dat op creativiteit geen leeftijd staat, bewijst Jos De Doncker uit Aalter. Hij is 97 jaar geworden, en stelt tentoon in het woonzorgcentrum Veilige Have, waar hij woont. “Ik schilder graag aquarellen, en ben trots om die eens aan het grote publiek te tonen.” Dit is zijn verhaal.

1 april